В Саратове выставили на продажу однушку за астрономические 5,95 миллиарда рублей

В Саратове продают однокомнатную квартиру почти за 6 миллиардов рублей.

На одном из сервисов объявлений появилось предложение, которое сложно назвать рядовым: однокомнатная квартира площадью 48 кв. метров выставлена за 5,95 млрд рублей.

Жилье расположено на Усть-Курдюмской улице на 13-м этаже 18-этажного дома 2022 года постройки. Вместе с квадратными метрами покупателю отходят холодильник и стиральная машина. Среди плюсов собственник называет качественный ремонт с мрамором, панорамное окно и вместительную гардеробную.

В комментариях пользователи недоумевают: за что владелец просит космическую сумму? Большинство склоняются к версии — либо ошибка в количестве нулей, либо намеренный троллинг для привлечения внимания.

Ольга Сергеева