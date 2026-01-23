Юным мусульманам предложили снять ролик о традициях Рамадана

Конкурс «Традиции Рамадана в моей семье» объявлен воскресной школой «Мактаб», действующей при Саратовской Соборной мечети.

Как сообщает пресс-служба ДУМСО, ребятам необходимо снять ролик длительностью не более 3 минут, показав и рассказав о том, как в их домах принято проводить Священный месяц.

Простор для творчества огромный. Приветствуются кадры, иллюстрирующие самые разные семейные моменты — от украшения дома и совместного приготовления блюд на сухур и ифтар до совершения таравих-намазов и посещения родственников, а также любые виды поклонения.

Работы юных мусульман принимаются до 10 марта. Готовые ролики необходимо высылать Альфие ханум Кармеевой в мессенджеры по номеру: +79271594821.

Объявление и награждение победителей состоится в рамках торжественного мероприятия по случаю окончания поста.

Подготовила Наталья Мерайеф