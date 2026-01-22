В 2025 году более 150 саратовских питомцев получили «загранпаспорта» и посетили 30 стран

Управление Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям отчиталось о работе по оформлению выездных документов для домашних животных за 2025 год.

За этот период жителям региона было выдано 158 ветеринарных сертификатов, разрешающих вывоз кошек и собак за границу. Наиболее востребованными направлениями у саратовских владельцев питомцев стали Абхазия, Грузия, Армения и Турция. В общей сложности животные из области посетили 30 стран мира.

Перед оформлением каждого паспорта проводился обязательный ветеринарный контроль. Специалисты оценивали состояние здоровья животного, проверяли сопроводительные документы и сверяли идентификационный номер микрочипа с данными в сертификате. По результатам осмотра все питомцы были допущены к перевозке.

Для ускорения процедуры владельцам рекомендуют использовать автоматизированную систему «eCert». Подача заявления через этот сервис позволяет заранее оформить необходимый сертификат и сократить время его получения. Заявку можно подать в разделе «Выезд за рубеж с домашними питомцами» на сайте ведомства.

Ольга Сергеева