В столкновении двух легковушек на Кумысной поляне пострадал человек

На Большой Кумысной поляне сегодня днём, 7 декабря, произошла авария с участием двух легковых машин.

Инцидент случился около 12:30 рядом с территорией детского оздоровительного лагеря «Березка».

По данным регионального управления ГАИ, столкнулись автомобили «ВАЗ-2107» и «Лада Гранта». В результате происшествия водитель более старой модели, 64-летний мужчина, получил травмы и был госпитализирован.

В настоящее время сотрудники дорожной полиции выясняют точные причины и детали произошедшего ДТП. Информация об условиях на дороге и состоянии второго водителя уточняется.

Ольга Сергеева