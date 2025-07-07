Ветеран СВО из Саратова стал участником телепрогаммы на федеральном телеканале

В эфире «Первого канала» вышел новый выпуск программы «Будем жить». Гости в студии обсудили вопросы поддержки семей участников спецоперации, трудоустройства ветеранов СВО и их возвращения к мирной жизни.

Саратовец Вячеслав Штефан рассказал присутствующим, что по образованию он юрист. За плечами есть опыт работы на Балаковской атомной станции.

Мужчина также трудился в строительных бригадах, восстанавливая Мариуполь. Увидев разрушения и страдания местных жителей, он решился на серьезный шаг — подписал контракт на службу в зоне СВО. Вячеслав воевал на Сватовском направлении.