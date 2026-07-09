Семьи из Балашова соревновались в Параде колясок

В День семьи, любви и верности в Балашове Саратовской области прошел 11-й Парад колясок.



Мероприятие организовал кризисный центр «С верой в жизнь» при поддержке местной администрации, а также спонсоров и волонтёров.



Семьи участников и гостей пришел поздравить глава Балашовского района Олег Дубовенко.



«Это праздник, который напоминает о самых важных жизненных ценностях. Семья была и остаётся основой общества, источником любви, поддержки и душевного тепла, — считает Олег Дубовенко. — По доброй традиции в этот день чествуем семьи, которые своим примером доказывают, что крепкий союз строится на взаимном уважении, доверии и преданности друг другу».

Он вручил медаль «За любовь и верность» супругам Капцовым, которые в этом году отмечают 29 лет совместной жизни.



В этом году в демонстрации приняли участие восемь семей, которые состязались в номинациях «Коляска-сказка», «Ты морячка — я моряк», «Полёт фантазии», «Спортивный рекорд», «В здоровом теле — здоровый дух», «Коляска оригинального жанра» и «Живой мир».



До начала Парада колясок и весь вечер проходили различные мастер-классы, работала ярмарка и игровые зоны. С уличной сцены Балашовского драматического театра звучали песни известных в Саратовской области и за ее пределами солистов и творческих коллективов.

Все семьи-участники парада без исключения получили различные подарки. Жюри определило обладателей Гран-при, приза зрительских симпатий и приза за самую креативную коляску.



Алексей Тихомиров

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