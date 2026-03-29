В Саратове обсудили системную поддержку семей участников СВО

В Духовно-просветительском центре Саратовской епархии состоялся «круглый стол» на тему «Семьи участников боевых действий: вызовы и перспективы нового времени».

Модератором встречи выступил психолог Геннадий Малюченко, который возглавляет проект «СВОя правда». Эта инициатива реализуется АНО «Кризисный центр «С верой в жизнь!» при грантовой поддержке правительства Саратовской области.

Участники мероприятия обменялись практическим опытом проведения программ, направленных на комплексную помощь родственникам бойцов, участвующих в специальной военной операции.

Также в ходе «круглого стола» была обсуждена роль общественных организаций в выстраивании региональной системы поддержки таких семей, — сообщили в региональном министерстве внутренней политики.

