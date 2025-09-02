«Серебряные» волонтеры шьют блиндажные подушки и плетут маскировочные сети для участников СВО

Активные пенсионеры Саратовской области продолжают поддерживать военных, участвующих в специальной военной операции. В центрах социального обслуживания нескольких районов организовано производство необходимых на передовой вещей.

В Пугачевском районе добровольцы шьют блиндажные подушки, которые становятся для бойцов «островком тепла и уюта». В Аткарском, Лысогорском и Ртищевском районах волонтеры плетут маскировочные сети — один из самых востребованных видов гуманитарной помощи.

В Черкасском доме-интернате вырастили урожай овощей для изготовления сублимированных супов. Тыква, свекла, лук и картошка будут высушены и отправлены на передовую.

Инициатива объединила десятки активистов старшего поколения, которые вносят свой вклад в поддержку российских военнослужащих.