Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о росте рождаемости в Саратовской области

Саратовская область вошла в число регионов с растущей рождаемостью.

Вице-премьер Татьяна Голикова на заседании коллегии Минтруда России заявила, что показатель рождаемости в стране удается удерживать от существенного спада. Положительная динамика зафиксирована в 18 субъектах РФ, сообщает «Российская Газета».

В число регионов, где отмечен рост рождаемости, вошли Севастополь, Мордовия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Саратовская, Вологодская, Ленинградская и Калининградская области, а также ряд других территорий.

При этом данные о смертности не приводятся. Напомним, в стране тем не менее продолжается демографический кризис, когда рождаемость, хоть и немного подросшая, все еще ниже уровня смертности.

Министр труда и соцзащиты Антон Котяков привел данные по поддержке семей. Число многодетных семей в стране достигло 2,9 миллиона, в них воспитываются 9,5 миллиона детей. Мерами поддержки охвачено более 248 тысяч семей — это на 22 процента выше плановых показателей.

Ключевой мерой остается материнский капитал: в прошлом году его получили в беззаявительном порядке почти 690 тысяч семей.

Также отмечается рост выплат мамам в декрете. В 2026 году предельный размер пособия по беременности и родам превысил 955 тысяч рублей. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет может достигать 83 тысяч рублей — его можно сохранить даже при выходе на работу.

