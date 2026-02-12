Заместителем главы Татищевского района по патриотической работе стал ветеран СВО

В Татищевском районе замглавы по патриотической работе стал участник СВО.

Рамис Горяев, ветеран спецоперации, назначен заместителем главы района. Новую должность он получил после обучения по губернаторской программе «Наши герои».

В прошлом году Горяев подал заявку, прошел образовательные модули и стажировки. Наставником выступил глава района Александр Мордвинцев. Ветеран участвовал в заседаниях и мероприятиях, проявил себя ответственным и неравнодушным.

Сейчас он занимается организацией патриотических встреч. Убежден: такие события объединяют поколения и укрепляют гордость за Родину.

Ольга Сергеева