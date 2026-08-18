Сильная жара в Саратовской области: объявлено штормовое предупреждение

В регионе объявлено штормовое предупреждение из-за пятого класса пожарной опасности.

По данным ФГБУ «Приволжское УГМС», с 18 по 24 августа в большинстве районов области сохранится пятый, самый высокий класс пожароопасности.

Это означает, что любая искра — от непотушенного окурка до искры от глушителя автомобиля — может привести к масштабному ландшафтному пожару.

Особую тревогу вызывают 27 районов, где вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами, оценивается как наиболее высокая.

В «красную зону» попали, в том числе, Аткарский, Ершовский, Балаковский, Марксовский, Пугачевский районы, а также город Саратов и ЗАТО Светлый.

Ольга Сергеева