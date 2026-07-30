Володин рассказал о дальнейшем развитии военного городка Светлый

Вячеслав Володин посетил ЗАТО Светлый: новые школы, бассейн и вода.

Председатель Госдумы, взявший шефство над военным городком несколько лет назад, снова побывал в посёлке, чтобы обсудить с жителями планы развития и текущие проблемы.

За время его поддержки ЗАТО Светлый заметно преобразился: построены путепровод, ледовая арена и ФОК, реконструированы Дом культуры и школа искусств, благоустроены площадь, скверы и дворы, обновлена коммунальная техника.

Сейчас завершается ремонт одного из школьных корпусов, а в планах — ремонт второго корпуса, строительство бассейна и крытого перехода между ними, который объединит здания в единый образовательный центр.

На встрече Володин поднял вопрос качества воды. Жители подтвердили, что ситуация улучшилась, однако полностью проблему решить пока не удалось. Глава района заверил: оставшиеся недочёты устранят. Напомним, ранее при содействии Володина в Светлом уже появились новые очистные сооружения и скважины.

Ольга Сергеева