В Саратовском художественном музее им. Радищева открылась выставка памяти Табакова

В Саратовском художественном музее имени Радищева открылась выставка «Олег Табаков. Настоящая жизнь».

Она приурочена к 90-летию со дня рождения нашего выдающегося актёра, имя которого знают десятки миллионов людей.

Об этом в своем ТГ-канале сообщил спикер облдумы Алексей Антонов.

— Олег Павлович принадлежал к эпохе тех артистов, творчество которых сформировало некий культурный код нашей страны. Его работы навсегда остались в золотых фондах отечественного кино, в воспоминаниях театралов. Он был настоящим патриотом. Искренне любил Саратов. Мы все гордимся тем, что на нашей земле жил такой талантливый во всем человек. Мы помним Олега Павловича Табакова по множеству ролей. Теперь у каждого посетителя выставки есть возможность узнать о нём гораздо больше, как о человеке и Актёре, — написал Антонов.