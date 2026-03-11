Школьники Ершова побывали с экскурсией в Соборной мечети

Соборная мечеть города Ершова распахнула свои двери для гостей в этот Рамадан.

2 марта 2026 года с визитом в Доме Аллаха побывали ученики 4-го класса общеобразовательной школы № 3. Ребят встретил имам Ершова Мухаммад-хазрата Хутиев.

Религиозный деятель показывал школьникам здание, знакомил их с основами Ислама, рассказывал о некоторых законоположениях религии, а также показал экземпляр Корана в оригинале, пояснив, какие особенности есть в Священном Писании мусульман.

Ребята с интересом слушали рассказ, разглядывали Коран и задавали Мухаммаду-хазрату вопросы — о мечети, мусульманском женском платке и прочем.

Многие из детей были в мечети впервые и получили от ее посещения самые теплые впечатления. Ребятам также были вручены приятные подарки от местной общины.

Подготовила Наталья Мерайеф