Школьники начали сбор материалов для музея СВО новой школы в Ленинском районе

Новая школа в Ленинском районе Саратова станет частью важной работы по сохранению памяти о Героях России.

Предстоящую патриотическую составляющую современного образовательного комплекса обсуждают не только педагоги, но и родители с детьми. Своими задумками педагоги и общественность поделились на встрече в центре детского творчества в парке «Территория детства», посвященной Дню воссоединения новых регионов с РФ. Присутствующие напомнили, что будущая школа будет носить имя Героев специальной военной операции и станет символом справедливости. Ее будущие ученики уже сейчас готовы начать сбор материалов для музея СВО, который также будет располагаться в образовательном учреждении. У ребят есть много идей, как сделать экспозицию, которая по-настоящему отразит подвиг росийских военнослужащих.

Инициативу школьников поддерживают и взрослые: за строительство новой школы, которая позволит тысячам детей учиться в первую смену, высказались более 25 тысяч жителей.

Новая школа с бассейном станет частью проекта по развитию парка «Территория детства». При ее возведении предусмотрено создание большого спортивного ядра, которое будет доступно всем жителям микрорайона.

Как отметил губернатор Роман Бусаргин, вокруг строительства школы было много спекуляций. Несмотря на действия провокаторов, действительно востребованная школа, которую ждут тысячи жителей, будет построена. Эту позицию глава региона подтвердил в ходе прямой линии.