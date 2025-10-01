Замглавы минздрава Грайфера оштрафовали на 5 тысяч за волокиту с лекарствами

Заместителя министра здравоохранения Саратовской области оштрафовали на 5 тысяч рублей за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан.

Об этом сообщила региональная прокуратура.

Поводом стало обращение жительницы Энгельса от 9 июля 2025 года о невыдаче положенных бесплатных лекарств.

Подчиненный Дениса Грайфера не обеспечил объективное рассмотрение жалобы и не приняли мер по восстановлению прав заявительницы. Кроме того, ответ направили на 43-й день вместо установленных 30 дней.

Нарушения были квалифицированы по ст. 5.59 КоАП РФ.

