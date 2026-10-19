Школьники Саратовской области побывали в роли машинистов в учебном центре ПривЖД

На Приволжской железной дороге состоялось профориентационное мероприятие для учащихся из села Рефлектор Ершовского района Саратовской области. В рамках программы профессиональной ориентации школьники посетили Ершовское подразделение Приволжского учебного центра профессиональных квалификаций.

На экскурсии учащимся рассказали об истории развития железнодорожного транспорта, видах современного подвижного состава, а также напомнили о правилах безопасного поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры. Особое внимание организаторы уделили карьерным перспективам в ОАО «РЖД» и комплексу социальных гарантий, предусмотренных в компании для поддержки молодых специалистов.

В практической части школьники попробовали себя в роли машинистов на современных тренажерах-симуляторах, которые полностью воссоздают условия вождения тепловозов и электровозов. Такая профориентация помогает подросткам сделать осознанный выбор будущего карьерного пути.