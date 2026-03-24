Школьники Саратовской области уйдут на весенние каникулы уже 28 марта

В Саратовской области утвердили даты весенних каникул: школьники отдохнут девять дней.

Региональное министерство образования определило сроки весеннего отдыха для учащихся. Каникулы начнутся 28 марта и продлятся по 5 апреля включительно. Даты установлены с учетом рекомендаций для образовательных учреждений, работающих по модульной системе.

Как пояснили в ведомстве, модульная система предполагает деление учебного года на периоды: 5–6 недель занятий сменяются неделей каникул. «Такой подход позволяет равномерно распределить учебную нагрузку и время для отдыха в течение всего года», — отметили в Минобразе.

Таким образом, весенний отдых продлится девять дней. Рекомендованный график уже направлен в образовательные организации региона.

