В Саратовскую область по Волге прибыл четвертый «Валдай»

Саратовская область получила четвёртое судно на подводных крыльях — «Политрук Клочков».

Оно было построено и прошло испытания в Нижнем Новгороде, а 9 июля отправилось в регион. 11 июля теплоход прибыл в Балаково, сообщили сторонники председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Напомним, пассажирские речные перевозки в области были возрождены в 2025 году спустя 30-летний перерыв благодаря поддержке спикера Госдумы.

Три других судна — «Саратов — Юрий Гагарин», «Саратов — Петр Столыпин» и «Саратов — Генерал Панфилов» — уже курсируют по маршруту Саратов — Воскресенское — Маркс — Вольск — Балаково.

Ольга Сергеева