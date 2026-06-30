Системы оповещения снова предупредили саратовцев об угрозе и отмене атаки БПЛА

В Саратовской области была объявлена угроза атаки беспилотников.

В ночь на 30 июня в Саратовской области вводились экстренные меры безопасности из-за угрозы атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Предупреждение от региональной подсистемы РСЧС поступило жителям в 02:49. Одновременно с этим для обеспечения безопасности полётов был временно закрыт международный аэропорт «Гагарин».

Угроза сохранялась несколько часов. Информация об отмене тревоги и возобновлении штатной работы воздушной гавани поступила только в 08:01.

Ольга Сергеева