Сказочные виды Балашовского района: как река Хопёр выглядит в зимнем убранстве

Снимки зимнего Хопра восхитили саратовцев в соцсетях.

Фотографии замерзающей реки Хопёр, сделанные Ларисой Рыбак, вызвали бурную реакцию в социальных сетях. Кадры, запечатлевшие начало ледостава, заснеженный лес и сосны на знаменитой Никольевской круче в Балашовском районе, напомнили жителям региона о суровой красоте родной природы.

Публикация в паблике «Так и живем. Саратов» собрала сотни лайков и восторженных комментариев. Пользователи отмечали, что виды зимнего утра с деревьями в инее «захватывают дух» и напоминают сказочную картину. Снимки стали ярким напоминанием о великолепии саратовской природы в холодное время года.

Ольга Сергеева