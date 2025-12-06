Скончалась директор института СГУ профессор Татьяна Черевичко

Ушла из жизни ректор Института истории и международных отношений Саратовского государственного университета.

В Саратове на 68-м году жизни скончалась доктор экономических наук, профессор Татьяна Черевичко.

Окончив в 1979 году Саратовский экономический институт, Татьяна Викторовна прошла путь от аспиранта до доктора наук, защитив диссертацию по миграционным отношениям. С 2010 года она возглавляла Институт истории и международных отношений, четверть века руководила кафедрой туризма и культурного наследия. Об этом сообщает в официальном некрологе.

Профессор Черевичко являлась автором фундаментальных работ по цифровизации туризма, экономике впечатлений и миграции труда. Она также активно участвовала в общественной жизни региона, возглавляя наблюдательный совет туристско-информационного центра области и Учёный совет исторического парка «Россия — моя история».

Прощание с Татьяной Черевичко состоится 8 декабря в 11:00 в Большой физической аудитории третьего корпуса СГУ.