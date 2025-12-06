Тела пропавших неделю назад парня и девушки обнаружили в Волге в Саратове

В Саратове найдены тела пропавших двух молодых людей.

Погибших 21-летнего Дениса Насенкова и 19-летнюю Виолетту Горшкову, которые пропали 29 ноября, обнаружили в Волге. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СКР.

Трупы были извлечены из воды на Новой набережной в районе улицы Провиантской.

Выяснилось, что молодые люди ушли из дома неделю назад, после чего их местонахождение оставалось неизвестным. К поискам пропавших активно подключались волонтёры отряда «Лиза Алерт».

По факту гибели молодых людей возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух лиц. Для установления точной причины смерти молодой пары назначены судебно-медицинские экспертизы.

Ольга Сергеева