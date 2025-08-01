В Саратове и Энгельсе обсуждают налетевшую на города сильную пыльную бурю

В соцсетях и мессенджерах жители Саратова и Энгельса активно обсуждают необычное явление – мощную пылевую бурю.

Пользователи публикуют фото и видео, на которых видно, что из-за плотной пелены пыли города временами не видны друг другу. Многие отмечают, что над территорией появилось странное пылевое облако, значительно ухудшившее видимость.

В обсуждениях саратовцы выдвигают версии происходящего: одни считают, что ветер поднял пыль с местных полей, другие предполагают, что её принесло из казахстанских степей. Некоторые вспоминают, что подобное уже случалось около пяти лет назад.