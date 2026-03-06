Володин запустил обратную связь в новом мессенджере

Комментарии пока заменит специальная форма.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин организовал канал связи с жителями на новой цифровой площадке. Политик открыл форму для обращений граждан в своем канале в мессенджере МАХ, не дожидаясь внедрения стандартной функции комментирования. Аналогичный инструмент обратной связи теперь доступен и в его региональном канале «Володин Саратов», где освещаются проекты, касающиеся области.

По словам Володина, такое решение принято, чтобы оперативно наладить диалог с пользователями отечественного мессенджера. «Ждем, когда в МАХ появится возможность оставлять комментарии. Пока такой функции нет, будем вести диалог через прикрепленную форму. Это позволит оставаться на связи с людьми, лучше понимать запросы и позицию читателей канала», — пояснил парламентарий.

Новый инструмент призван обеспечить непрерывную коммуникацию и дать возможность подписчикам напрямую делиться своими вопросами и мнениями.

Ольга Сергеева