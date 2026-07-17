Следком РФ ищет организаторов ночной атаки БПЛА на Энгельс

Следственный комитет РФ взял под контроль расследование ночной атаки ВСУ на город Энгельс в Саратовской области.

В ночь с 15 на 16 июля украинские беспилотники нанесли удар по объектам гражданской инфраструктуры города.

По последним данным регионального Минздрава, в результате инцидента за медицинской помощью обратились три мирных жителя, один из них госпитализирован.

В рамках расследования следователи намерены восстановить полную картину происшествия и установить всех причастных к организации и исполнению этого преступления.

В ведомстве подчеркнули, что действия украинских вооруженных формирований будут квалифицированы в соответствии с уголовным законодательством РФ. Работа на месте происшествия продолжается.

Ольга Сергеева