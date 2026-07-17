Выставку к 155-летию Приволжской железной дороги открыли в трёх регионах

В честь 155-летия Приволжской магистрали в Саратовской, Волгоградской и Астраханской областях организовали тематическую выставку, посвящённую истории дороги.

Её основу составляют информационные постеры с описанием важнейших исторических событий, связанных с историей железной дороги. Кроме того, на плакатах представлены уникальные архивные фотографии, охватывающие разные периоды – от дореволюционного времени и советской эпохи до современности.

Экспозиция представлена на шести площадках: на железнодорожных вокзалах Астрахани и Верхнего Баскунчака, на Приволжской детской железной дороге в Волгограде, в управлении ПривЖД, а также в Саратовском и Волгоградском территориальных управлениях.