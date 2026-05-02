Володин: реставрация оперного театра в Саратове стартует уже в июне

Восстановление здания театра оперы и балета стартует в июне 2026 года.

Об этом на встрече с региональным активом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Спикер нижней палаты российского парламента объявил: «Нашли решение. Возвращаемся к реставрации с июня».

На первый этап потребуется 350 миллионов рублей. Полная стоимость ремонта оценивается в 3 миллиарда.

Володин пояснил, что федеральное финансирование уже выделяли ранее, но из-за смены подрядчиков и руководства средства отозвали. Теперь всю процедуру придётся проходить заново.

Напомним, оперный театр начали реконструировать осенью 2020 года, планируя сдать объект к декабрю 2022-го. Однако сроки были сорваны, и здание до сих пор находится в полуразрушенном состоянии. В марте 2025-го сообщалось, что к работам привлекут крупную московскую компанию.

Ольга Сергеева