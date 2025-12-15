Смерть пяти людей в колодце в городе Балаково: вынесен приговор

Балаковский районный суд приговорил к трём годам колонии 51-летнего начальника цеха муниципального предприятия «Балаково-Водоканал».

Он признан виновным в нарушении правил безопасности, повлекшем гибель пяти рабочих.

Трагедия произошла 8 июля 2024 года при ремонте канализационного колодца на Саратовском шоссе. Рабочие погибли из-за отравления метаном.

Следствие установило, что мастер смены (также погибшая) и начальник цеха отдали распоряжение вести работы с грубыми нарушениями: без проверки колодца на газы, средств защиты и инструктажа персонала.

После освобождения осуждённому на два года запрещено занимать должности, связанные с обеспечением безопасности в сфере ЖКХ.

Ольга Сергеева