Снесли 15 лет назад, а из списка убрали сейчас: на Соколовой почистили реестр памятников

Дом исключён из выявленных объектов культурного наследия постфактум.

На улице Соколовой спустя полтора десятилетия навели бумажный порядок. Старинный двухэтажный дом на углу с Весёлой снесли ещё в конце 2000-х, а из перечня выявленных памятников его убрали только на этой неделе. Соответствующий приказ подписал глава комитета культурного наследия Владимир Мухин.

Сейчас по адресу давно стоит многоэтажка, и никаких следов исторического здания не осталось. Почему снос состоялся до юридического снятия статуса — вопрос открытый.

Судя по всему, чиновникам понадобилась инвентаризация списка, и утраченный объект исключили задним числом, чтобы формально навести порядок в документах.

Ольга Андреева