Состояние раненых улучшилось: пострадавших при атаке БПЛА готовят к выписке

Министр здравоохранения региона Владимир Дудаков сообщил о положительной динамике.

Пациенты, пострадавшие во время атаки беспилотников на регион 16 июля, идут на поправку. Об этом на брифинге рассказал глава здравоохранения региона. По его словам, состояние раненых уже оценивается как близкое к удовлетворительному, наблюдается положительная динамика. Медики готовят пострадавших к выписке, но пока они остаются в больнице под наблюдением.

Напомним, после атаки за помощью обратились три человека, двое были госпитализированы.

Всего сообщалось о пяти пострадавших. Когда именно пациенты смогут покинуть стационар, пока не уточняется.

Ольга Андреева