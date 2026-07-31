В Саратов возвращается жара

В пятницу и субботу ещё возможны грозы, затем осадки прекратятся.

В Саратовскую область возвращается 30-градусное тепло. В пятницу и субботу местами пройдут кратковременные дожди с грозами, но уже в воскресенье и в начале новой недели осадков почти не будет. Ночные температуры составят +13…+18 градусов по области и около +16…+18 в Саратове.

Днём в субботу воздух прогреется до +25…+30, в воскресенье станет ещё теплее — до +27…+32, в областном центре до +31. Пик жары придётся на понедельник — до +33 в Саратове и до +35 по области. Ветер южный, днём и вечером порывы могут достигать 14–16 м/с.

Саратовцам рекомендуют пить больше воды и избегать перегрева.

Ольга Андреева