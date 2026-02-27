Угроза ракетной опасности была объявлена на территории Саратовской области

В Саратовской области днем 27 февраля объявили ракетную опасность.
Экстренное предупреждение поступило жителям региона через приложение МЧС. В ведомстве подтвердили угрозу и напомнили алгоритм действий.
При звуках сирен саратовцам следует немедленно укрыться в помещениях без окон или между капитальными стенами. Тем, кто находится на улице или в транспорте, необходимо проследовать в ближайшее укрытие: здание, паркинг или подземный переход. В экстренных случаях звонить на номер 112.
Угроза была снята через несколько часов. О жертвах и повреждениях информации не поступало.
Ольга Сергеева