Соцфонд рассказал саратовцам о правилах получения новой выплаты с июня 2026 года

С лета 2026 года работающие родители с двумя и более детьми смогут получить новую семейную выплату.

В России вводится дополнительная мера государственной поддержки для семей с детьми. Как сообщили в Социальном фонде России (СФР), с июня 2026 года работающие родители, воспитывающие двух и более несовершеннолетних, получат право на оформление ежегодной семейной выплаты. Помощь будет предоставляться на детей, являющихся гражданами РФ. Возрастной ценз для получения пособия составляет 18 лет, однако для студентов очной формы обучения он продлевается до 23 лет.

Условия назначения: налоги, доходы и имущество

При оформлении выплаты специалисты фонда будут проводить комплексную оценку финансового положения семьи, а также анализировать наличие имущества у заявителей. Ключевым критерием для получения поддержки выступает факт уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за предшествующий год. Претендовать на пособие могут оба родителя, а также законные представители ребенка, включая опекунов и усыновителей.

Кто не сможет получить выплату

В Социальном фонде уточнили, что данная мера поддержки не распространяется на отдельные категории граждан. В частности, отказано будет самозанятым лицам, а также индивидуальным предпринимателям, применяющим специальные налоговые режимы, если они не уплачивают подоходный налог. Кроме того, основанием для отказа станет наличие задолженности по алиментным обязательствам, а также факт лишения родительских прав.

Сроки подачи заявлений

Прием заявлений на получение пособия стартует в Социальном фонде 1 июня 2026 года. Обработка документов будет продолжаться до 30 сентября включительно. Специалисты рекомендуют обращаться за выплатой в установленные сроки, чтобы своевременно получить полагающуюся поддержку.

Ольга Сергеева