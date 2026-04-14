Соцфонд разъяснил, кому из саратовцев полагается государственная надбавка к пенсии в 2026 году

Отделение Социального фонда России (СФР) по Саратовской области внесло ясность в вопрос о пенсионных надбавках.

Ведомство подчеркивает, что самые заметные суммы «сверху» получают те, кто уже завершил трудовую карьеру. Если ваша пенсия не дотягивает до прожиточного минимума, государство автоматически добавляет разницу — это своего рода антикризисная опция для неработающих пенсионеров.

Но настоящий финансовый бонус ожидает тех, кто перешагнул 80-летний рубеж или имеет первую группу инвалидности. Им полагается повышенная фиксированная выплата — возраст и здоровье здесь играют большую роль.

Кроме того, СФР напоминает о «северных» деньгах: надбавка гарантирована не только нынешним жителям Крайнего Севера, но и тем, кто когда-то наработал там солидный стаж.

Летчики, шахтеры и представители некоторых других тяжелых специальностей с выработанным стажем могут также рассчитывать на профессиональную доплату.

Сельские пенсионеры, когда-то работавшие в колхозах, совхозах и на агропредприятиях, имеют право на прибавку — главное, чтобы нужный стаж был официально подтвержден. Соцфонд призывает всех проверить свои начисления: возможно, вы уже давно ходите в «скрытых» обладателях этих выплат.

Ольга Сергеева