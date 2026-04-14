Волонтёры спасли дикого бобра из бетонной ямы глубиной три метра под Саратовом

Саратовские волонтёры спасли бобра.
Животное упало в трёхметровую бетонную яму заброшенного резервуара в селе Топовка. Его обнаружил случайный прохожий.
На вызов приехали спасатели Александр и Екатерина, но без лестницы выбраться из глубокой ловушки с бобром было невозможно.
Местные жители предоставили инвентарь и помогли поднять грызуна. Несмотря на падение с высоты, бобёр оказался невредим. Его выпустили на волю возле реки, рядом с бобриными хатками.
Спасатели напоминают: в стрессовой ситуации бобры агрессивны, не пытайтесь спасать их самостоятельно.
Ольга Сергеева