Власти Саратова продолжат мониторить тепло в соцучреждениях после сбоев с отоплением

Глава региона раскритиковал чиновников за медлительность в период похолодания и анонсировал строгий контроль за температурой в соцучреждениях.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что контроль за температурным режимом в школах, больницах и детских садах продолжится, даже несмотря на устойчивое потепление, которое прогнозируют синоптики.

По словам главы региона, отключать отопление там, где его пришлось возобновить из-за резкого похолодания, будут осторожно и взвешенно — только на основе долгосрочных метеопрогнозов.

При этом Бусаргин жёстко оценил работу профильных ведомств в переходный период после официального завершения отопительного сезона. Он отметил, что последовавшее затем продолжительное похолодание не получило своевременной реакции, хотя многие учреждения оснащены индивидуальными системами, которые можно регулировать в любой момент.

Губернатор подчеркнул: все обращения жителей в периоды резких скачков погоды должны отрабатываться. При нарушении нормативов необходимо было оперативно возвращать тепло туда, где есть техническая возможность.

Ольга Сергеева