Соцфонд РФ сообщил саратовцам о надбавке к основной пенсии и удвоенной выплате

Жителям региона разъяснили условия получения повышенной пенсии.

Социальный фонд России (СФР) рассказал о том, кто имеет право на увеличенную пенсию и как происходит её назначение. Речь идёт о двух видах доплат для граждан, достигших 80 лет, а также для инвалидов I группы.

Доплата по уходу назначается автоматически, без подачи заявления, в момент достижения 80-летнего возраста или установления инвалидности. Подтверждать факт ухода за пенсионером не требуется. Деньги поступают вместе с основной пенсией.

На 2026 год размер этой суммы, которая ежегодно индексируется, составит: