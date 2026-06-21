Соцфонд РФ сообщил саратовцам о надбавке к основной пенсии и удвоенной выплате

Жителям региона разъяснили условия получения повышенной пенсии.
Социальный фонд России (СФР) рассказал о том, кто имеет право на увеличенную пенсию и как происходит её назначение. Речь идёт о двух видах доплат для граждан, достигших 80 лет, а также для инвалидов I группы.
Доплата по уходу назначается автоматически, без подачи заявления, в момент достижения 80-летнего возраста или установления инвалидности. Подтверждать факт ухода за пенсионером не требуется. Деньги поступают вместе с основной пенсией.
На 2026 год размер этой суммы, которая ежегодно индексируется, составит:
- 1 413,86 рублей для получателей страховой пенсии;
- 1 470,64 рублей для получателей государственной пенсии.
Помимо доплаты по уходу, Социальный фонд будет выплачивать пенсионеру удвоенную фиксированную часть страховой пенсии. Это основная надбавка, которая значительно увеличивает общий размер ежемесячных выплат.
Ольга Сергеева