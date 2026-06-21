Соцфонд РФ сообщил саратовцам о надбавке к основной пенсии и удвоенной выплате

От
Новости Саратова
-
0
freepik.com

Жителям региона разъяснили условия получения повышенной пенсии.

Социальный фонд России (СФР) рассказал о том, кто имеет право на увеличенную пенсию и как происходит её назначение. Речь идёт о двух видах доплат для граждан, достигших 80 лет, а также для инвалидов I группы.

Доплата по уходу назначается автоматически, без подачи заявления, в момент достижения 80-летнего возраста или установления инвалидности. Подтверждать факт ухода за пенсионером не требуется. Деньги поступают вместе с основной пенсией.

На 2026 год размер этой суммы, которая ежегодно индексируется, составит:

    • 1 413,86 рублей для получателей страховой пенсии;
    • 1 470,64 рублей для получателей государственной пенсии.

    • Помимо доплаты по уходу, Социальный фонд будет выплачивать пенсионеру удвоенную фиксированную часть страховой пенсии. Это основная надбавка, которая значительно увеличивает общий размер ежемесячных выплат.

      Ольга Сергеева