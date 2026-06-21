В Саратове и Энгельсе сохраняется дефицит бензина: цены растут, очереди удлиняются

Сегодня, 21 июня, в Саратове и Энгельсе на большинстве автозаправочных станций сохраняется острый дефицит топлива.

Утром автомобилисты выстроились в длинные очереди, однако найти бензин удалось лишь на единичных АЗС.

По данным корреспондента интернет-издания «Новости Саратова», цены за литр бензина доходят до 140 рублей за литр. Саратовцы заявляют, что ценник на ГСМ вырос почти в 2 раза.

Масла в огонь подливают перекупщики бензина, которые продают его на Авито также по завышенным ценам. Генератор объявлений уже заявил, что проводит проверку по факту спекуляций.

Ситуация активно обсуждается в социальных сетях. Водители делятся историями о многочасовых поисках бензина, в то время как другие пользователи считают проблему преувеличенной. Наиболее остро дефицит ощущают таксисты: очереди срывают заказы и значительно увеличивают время подачи автомобилей.

Власти региона заявляют, что держат ситуацию на контроле. Накануне в министерстве промышленности и энергетики области прошло экстренное совещание по данному поводу. По информации ведомства, поставщики не прогнозируют серьёзного дефицита, основной задачей является оперативное пополнение запасов на станциях. Обсуждаются меры по привлечению дополнительных объёмов топлива от поставщиков и готовность спецтехники для их доставки.

Саратовские производители топлива заявили интернет-изданию «Новости Саратова», что не имеют отношения к выросшим ценам и возникшему дефициту бензина.

Наталья Мерайеф