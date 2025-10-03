Учителя Ленинского района поздравили коллег с профессиональным праздником

В своих поздравлениях педагоги отметили важность строительства новой школы в Ленинском районе Саратова

Учитель математики школы № 76, депутат Саратовской областной Думы, Любовь Борисова присоединилась к поздравлениям своих коллег, отметив значимость строительства новой школы, которое станет настоящим шагом вперёд для образовательной среды Ленинского района.

«Строительство новой школы — это не просто необходимость, а важный шаг к улучшению условий для обучения наших детей. Это позволит уйти от второй смены, повысит качество образования, создаст более комфортные условия для учеников и нас, учителей. Потому что вторая смена также неудобна для педагогов. Решение о строительстве школы – это настоящий подарок и для учеников, и для учителей. От души поздравляю коллег с профессиональным праздником!», — подчеркнула Борисова.

«Присоединяюсь к поздравлениям своих коллег! Давайте продолжать вместе развивать наш Ленинский район, строить будущее, в котором каждый ребёнок сможет учиться в современных условиях и благоустроенной среде. А мы, взрослые: учителя и родители будем радоваться успехам наших детей, к которым они будут идти благодаря созданным для них комфортным условиям обучения», — поделилась учитель математики гимназии № 75 Светлана Чернозубова.