В Городском парке Саратова появится плавающий фонтан

Сегодня в Городском парке начался монтаж плавающего фонтана. Конструкцию разместят непосредственно на поверхности пруда.

Фонтан оснащён декоративной подсветкой — в вечернее время он будет особенно эффектно смотреться. Помимо эстетической функции, оборудование будет работать как система аэрации, насыщая воду кислородом, что благоприятно для микрофлоры пруда.

Конструкция состоит из 9 модулей. Запустить фонтан планируется в этом месяце. Несколько дней он проработает в тестовом режиме, после чего оборудование подготовят к консервации на зиму, — сообщает мэрия.