В Саратове открыт крупнейший в России центр Ozon

Один из крупнейших в России логистических центров компании Ozon, расположенный в Саратове, продолжает подготовку к выходу на полную мощность.

Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.

Накануне были открыты дополнительные современные производственные блоки.

Со слов губернатора, после запуска всех очередей комплекс будет обрабатывать до 900 тысяч заказов в сутки. Но уже сегодня он обслуживает сразу несколько регионов.

— Для Саратовской области открытие крупного логистического центра с общим объемом инвестиций около 8 млрд рублей — еще один этап по формированию нового кластера в этом направлении. Самое важное — новые рабочие места и новые возможности развития для саратовских предпринимателей. С учетом будущего расширения эффекты от реализации этого проекта только усилятся.

Перед министерством инвестиционной политики стоит задача сопровождать подобные проекты на каждом этапе. Поддержка инвесторам оказывается на каждом этапе, начиная от зарождения идеи, заканчивая ее практической реализацией, — отметил глава региона.

Наталья Мерайеф