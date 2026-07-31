Участок от Московской до Челюскинцев закроют для дорожных работ

Ограничение будет действовать с 1 по 20 августа из-за дорожных работ.

В Саратове почти на три недели закроют сквозной проезд по улице Горького. Как сообщили в городской администрации, с 1 по 20 августа движение транспорта будет полностью перекрыто на участке от Московской до Челюскинцев.

Причина — проведение дорожных работ. Автомобилистов просят заранее планировать маршруты объезда и учитывать временные ограничения при поездках в центр города.

Ожидается, что основной поток будет перенаправлен на параллельные улицы.

Ольга Андреева