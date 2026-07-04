Сотни человек спасались от июльской жары на волжском пляже в Саратове

Накануне в Саратове на пляже новой набережной было многолюдно.

Жители и туристы спасались от жары, несмотря на рабочий день. Температура воздуха достигла +30 градусов.

Компании молодежи отдыхали у самой кромки воды, а семьи с детьми выбирали более спокойные места — строили замки из песка, загорали на полотенцах или шезлонгах. В Волге купались как взрослые, так и дети; по данным синоптиков, вода прогрелась до комфортных +21,6 градуса.

По прогнозам метеорологов, жара будет усиливаться: в выходные температура может подняться до +35 градусов. Ожидается, что количество желающих освежиться у воды в ближайшие дни только возрастет.

Ольга Сергеева