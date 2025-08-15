Сотрудница маркетплейса обвиняется в краже товаров

В Саратове возбуждено уголовное дело в отношении сотрудницы пункта выдачи заказов маркетплейса.

По данным ГУ МВД Саратовской области, девушка, ранее не судимая, в начале августа систематически воровала товары на месте работы в Гагаринском районе. После получения посылок она оформляла возвраты, но вместо отправки товара на склад незаконно присваивала их. Общая стоимость похищенного (одежда, вентилятор, швабра, косметические аксессуары) составила 12,4 тысячи рублей.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: соцсети