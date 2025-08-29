Спасатели вывели заблудившуюся семью с ребёнком из леса в Марксовском районе

Вчера вечером, 28 августа, в службу спасения поступило сообщение о том, что в лесу Марксовского района заблудились двое взрослых и двухлетний ребёнок. Семья передвигалась на автомобиле и не могла самостоятельно найти выезд из лесного массива.

Спасатели совместно с сотрудниками полиции оперативно организовали поисковую операцию. Автомобиль с потерявшимися был обнаружен в кратчайшие сроки. Семье помогли выбраться на безопасную территорию. Медицинская помощь не потребовалась — все члены семьи чувствуют себя хорошо.

Инцидент произошёл около 17:50. Спасатели напоминают о необходимости соблюдать меры предосторожности при поездках по незнакомой лесной местности и всегда иметь при себе средства связи и навигации.