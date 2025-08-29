В Энгельсе задержан курьер мошенников при попытке получить 900 тысяч рублей у пенсионерки

Полиция Энгельса предотвратила крупное мошенничество, задержав курьера, который пытался забрать у пенсионерки 900 тысяч рублей. Преступник, ранее сам ставший жертвой аферистов, действовал по их указанию и должен был использовать кодовое слово «Одуванчик» для подтверждения «легальности» операции.

Оперативники, получив информацию о готовящемся преступлении, взяли под контроль ситуацию и задержали злоумышленника в момент получения денег. Пенсионерке не причинен материальный ущерб, её жизнь и здоровье вне опасности.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Правоохранительные органы напоминают гражданам о необходимости критически оценивать любые требования о передаче денег или реквизитов, особенно поступающие от неизвестных лиц по телефону или через интернет.