В Саратове и Энгельсе снова не работает мобильный интернет

Жители Саратовской области снова столкнулись с перебоями в работе мобильного интернета.

О проблеме сообщают пользователи 29 августа в соцестях.

Операторы связи отвечают на звонки клиентов, что причины сбоя происходят по независящим от них причинам.

Напоминаем, что в Саратове, Энгельсе, Балакове и Балашове доступны точки бесплатного Wi-Fi. Инструкции по подключению и карты размещения точек доступа опубликованы на официальных ресурсах.

При проблемах с подключением звоните по номеру 122 (доб. 4) в будни с 9:00 до 18:00.

Для вызова такси используйте телефонные номера перевозчиков, если мобильные приложения недоступны.