В Саратове легковушка с тинейджером за рулем сбила 13-летнюю девочку

На дорогах Саратовской области 26 октября произошло три ДТП с пострадавшими пешеходами.

В Энгельсе в 14:50 возле дома № 18 на улице Ломоносова 29-летний водитель Chevrolet сбил 60-летнюю женщину.

В 18:00 в саратовском поселке Соколовом 16-летний водитель ВАЗ-21099 совершил наезд на 41-летнюю женщину напротив дома № 7б на Песчано-Уметской улице.

Спустя пять минут на улице Тулайкова 18-летний водитель ВАЗ-2114 сбил 13-летнюю девочку.

Все пострадавшие с травмами госпитализированы. Обстоятельства происшествий выясняются.

