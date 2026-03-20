Специалисты «Т Плюс» ведут мониторинг состояния теплосетей в период активного таяния снега

В связи с потеплением и активным таянием снега специалисты Саратовского филиала «Т Плюс» ежедневно проводят осмотры объектов коммунальной инфраструктуры, чтобы предотвратить риски подтопления.



Особое внимание уделяется состоянию тепловых камер, колодцев и опор трубопроводов. Специалисты проверяют, не затоплены ли объекты талыми водами, а также состояние крышек люков. В период механизированной уборки и вывоза снега нередки случаи их повреждения тяжелой техникой. Чтобы обеспечить безопасность горожан, сломанные элементы оперативно заменяют.



С начала текущего года в разных районах Саратова специалисты уже заменили порядка 20 новых крышек на тепловых камерах.



«Т Плюс» напоминает жителям о важности соблюдения правил безопасности вблизи теплотрасс и инженерных сооружений. Во время таяния снега грунт становится рыхлым, и нахождение в охранных зонах сетей, особенно проложенных надземным способом, может быть опасным.



Энергетики настоятельно просят граждан: