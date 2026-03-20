Специалисты «Т Плюс» ведут мониторинг состояния теплосетей в период активного таяния снега

ПАО "Т Плюс"

В связи с потеплением и активным таянием снега специалисты Саратовского филиала «Т Плюс» ежедневно проводят осмотры объектов коммунальной инфраструктуры, чтобы предотвратить риски подтопления.


Особое внимание уделяется состоянию тепловых камер, колодцев и опор трубопроводов. Специалисты проверяют, не затоплены ли объекты талыми водами, а также состояние крышек люков. В период механизированной уборки и вывоза снега нередки случаи их повреждения тяжелой техникой. Чтобы обеспечить безопасность горожан, сломанные элементы оперативно заменяют.


С начала текущего года в разных районах Саратова специалисты уже заменили порядка 20 новых крышек на тепловых камерах.


«Т Плюс» напоминает жителям о важности соблюдения правил безопасности вблизи теплотрасс и инженерных сооружений. Во время таяния снега грунт становится рыхлым, и нахождение в охранных зонах сетей, особенно проложенных надземным способом, может быть опасным.


Энергетики настоятельно просят граждан:

  • Не парковать автомобили на тепловых камерах, люках и вблизи трасс трубопроводов. Это не только мешает проведению ремонтов и осмотров, но и создает угрозу для транспорта в случае проседания грунта или повреждения оборудования.
  • Быть внимательными при передвижении по городу: обходить места парения и вытекания горячей воды.
  • Не приближаться к участкам проседания грунта или асфальта.
  • В случае обнаружения поврежденных крышек, парения или выхода воды на поверхность незамедлительно сообщать об этом в Тепловую справочную службу компании по телефонам:
    — Саратов: 8 (8452) 24-57-36;
    — Балаково: 8 (8453) 34-02-50;
    — Энгельс: 8 (8453) 56-48-64.

  • Соблюдение этих простых правил поможет сохранить жизнь, здоровье и имущество.
     